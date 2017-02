De energiecoach die actief is in de stad Leeuwarden is tot nu toe succesvol gebleken, De coach gaat op verzoek langs bij mensen met een laag inkomen. Hij bekijkt hoe zij kunnen besparen op energiekosten. Uit een eerste proef blijkt dat er veel winst is te behalen. Dat kan door relatief kleine ingrepen zoals het aanbrengen van tochtstrips en het goed inregelen van de cv-ketel.

De gemeente overweegt de proef met de energiecoach uit te breiden.