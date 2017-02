Van Weesp naar Kollum, voor een betaalbare huurwoning

Abdellah Arrais had geen andere keuze dan naar andere woonruimte te verhuizen. Voor 27 februari moest Abdellah de flat van zijn broer Mustafa en zijn beide ouders verlaten. Voor zijn gevoel werd hij tegengewerkt door de woningbouwvereniging en ook de gemeente kwam zijn belofte niet na.

Dertien jaar in Dubai

De problemen ontstonden toen Abdellah een jaar geleden met zijn familie naar Nederland kwam, na een verblijf van dertien jaar in Dubai. Hij had altijd in de omgeving van Weesp gewoond en dacht tijdelijk bij zijn broer en ouders in te wonen. Dat verliep toch heel anders.

Geen betaalbare woning

Ondanks zijn werk als postbezorger, lukte het Abdellah niet een betaalbare huurwoning te vinden. De familie kreeg ook geen urgentieverklaring. De Nederlandse familie woonde daarom met acht volwassenen en acht kinderen in een kleine woning. "Het is een jungle'', zei broer Mustapha Arraiss.

Naar Kollum

Nu heeft de familie toch een andere woning gevonden. Daarvoor moeten ze wel een tijdje in de auto zitten. De nieuwe woning ligt namelijk in Kollum De familie krijgt straks vier slaapkamers, een grote tuine en een schuur. En dat voor een mooie prijs. "We gaan er het beste van maken", zo zeggen ze.