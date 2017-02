Luchtmacht oefent met echte bommen op Vlieland

Het oefenen met echte bommen op de Vliehors op Vlieland heeft tot dusver vijf klachten opgeleverd. Deze week wordt er getraind met 500 ponders bij het eiland. Maandag en dinsdag konden de vluchten niet doorgaan in verband met het weer. om mogelijke overlast goed in de gaten te houden zijn op diverse plaatsen op het naastgelegen eiland Texel meetposten ingericht. Zo wordt direct duidelijk of er teveel overlast is.