Aantal incidenten in treinen Arriva neemt steeds meer af

In Fryslân gaat het veel beter dan in Groningen, waar het aantal incidenten veel hoger ligt en waar de provincie Arriva vorige week aansprakelijk stelde, omdat er te weinig toezicht is. Met Arriva is afgesproken dat er op zijn minst op één van de drie treinen een conducteur moet zitten.

Fryslân beter

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer is dat in Fryslân wel het geval. ''Bij één op de drie treinen is een conducteur aanwezig,'' zo zegt Kramer. ''Het aantal incidenten is met veertig procent afgenomen en we hebben nu ook paaltjes op het stations. Arriva is op de goede weg in Fryslân.''