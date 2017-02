Zorgen bij Littenseradiel over plannen weg Leeuwarden-Sneek

De gemeente Littenseradiel maakt zich zorgen over de mogelijke plannen voor een nieuwe weg tussen Leeuwarden en Sneek. De gemeente heeft daarom een boze brief gestuurd aan de gemeente Súdwest-Fryslân, die juist onderzoek wil doen naar een alternatieve weg tussen Sneek en de Friese hoofdstad. Volgens Littenseradiel ligt het grootste deel van het gebied in haar gemeente en moet er gedacht worden aan een leefbaar platteland.