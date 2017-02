Gewapende overval op winkel in Wolvega

Een winkel aan de Hoofdstraat West in Wolvega is donderdagochtend overvallen. De dader kwam tegen 11 uur de winkel binnen en bedreigde met een wapen het personeel. Hij eiste geld. Volgens de politie heeft de dader een 'zwervers' uiterlijk en heeft hij een gehavend gezicht. Hij heeft mogelijk een groene jas aan en is er op de fiets vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar de overval in- en rondom de winkel. Mensen die wat gezien hebben of een persoon zien die op het signalement lijkt, worden gevraagd 112 te bellen.