Nog twee verdachten aangehouden voor afpersing en diefstal

De politie heeft woensdag nog twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar afpersing na contact via datingsites voor homo's. Het gaat om twee mannen van 38 en 45 jaar uit Leeuwarden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij afpersing en diefstal met geweld. Vorige week pakte de politie hiervoor al een 25-jarige vrouw en een 28-jarige man op, ook uit Leeuwarden. De politie denkt nu alle verdachten in beeld te hebben.