CU Achtkarspelen wil Digi-taalhuizen in bibliotheken

De ChristenUnie in Achtkarspelen wil laten onderzoeken of beide bibliotheken in gemeente een zogenaamd Digi-taalhuis kunnen krijgen. Hier kunnen mensen met een leesachterstand zich verbeteren. Ook zijn er lessen in het omgaan met een computer of tablet. De lessen moeten de deelnemers uit hun isolement halen en de zelfredzaamheid verbeteren.