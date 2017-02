Weer hardrijder Kollumerpomp, rijbewijs ingevorderd

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd is een hardrijder betrapt op de Kwelderweg bij Kollumerpomp. Dit keer raakte een 48-jarige automobilist uit de gemeente Smallingerland zijn rijbewijs kwijt. Hij reed woensdag met 142 kilometer per uur over de Kwelderweg, terwijl 80 daar maximum is.

Zondagavond was het op dezelfde weg ook al raak. Toen raakte een 40-jarige inwoner van de gemeente Kollumerland zijn rijbewijs en zijn auto kwijt. Hij reed toen 182 kilometer per uur, meer dan 100 kilometer te hard,