Marketingmedewerker moet Dokkum beter op de kaart zetten

Promotie

De marketing medewerker moet een promotieplan maken voor de stad en zorgen dat dit ook wordt uitgevoerd. Er moet een website over Dokkum komen, promotie op de sociale media en goede informatie over evenementen in de stad.

De bedoeling is dat de medewerker voor acht uur per week wordt ingezet. De kosten worden geschat op 25.000 euro per jaar. De bedoeling is dat de gemeente en de ondernemersvereniging beide de helft krijgen betaald. De gemeenteraad mag zich binnenkort uitspreken over het plan.