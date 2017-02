Vistrap aangelegd bij beekje in Makkinga

Een beekje in Makkinga is voor een deel weer in ere hersteld en dat werkt direct. Tot verbijstering van boer Gerben Smeenk haalde de loonwerker een tijdje geleden in opdracht van It Wetterskip niet alleen plantresten uit het water, maar ook veel vis. In het Kleindiep zat voorheen eigenlijk geen vis door stuwen van wel tachtig centimeter hoog. De beek heeft nu veel meer de ruimte gekregen om te stromen en er is een vistrap aangelegd.