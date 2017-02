VIDEO: Strengere Europese regels voor inhuur werknemers

Er moeten snel 'strengere regels' komen voor het inhuren van Oost-Europese werknemers in West-Europa. Dat wil de PvdA in het Europees Parlement. Europarlementariër Agnes Jongerius - de voormalige voorzitter van vakbond FNV - eist in een officieel rapport 'gelijk loon voor gelijk werk'. In Fryslân zijn ook al een paar keer bedrijven op de vingers getikt voor het onderbetalen van Oost-Europeanen. Aanleiding voor verslaggever Onno Falkena om hier in te duiken.