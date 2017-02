Zanger Rinus is blij met zijn succes: "Hartstikke mooi"

De ideeën voor de nummers komen bij Rinus weg, de teksten worden door een ander geschreven. Door het succes heeft hij al 15 optreden de komende tijd. Dat mensen hem niet altijd serieus nemen, maakt Rinus niet uit. “Lachen is gezond.”

Media-aandacht

Met opzet had Rinus de telefoon woensdag niet meegenomen naar het werk omdat er veel aandacht is in de media en veel daarvan contact met hem zoeken. Hij werkt als houtbewerker bij een sociale werkplaats in Drachten en wordt begeleid door een team van onder andere manager Dennis Franke.

Marlous

In 2009 bracht Rinus zijn eerste nummer ‘Hey Marlous’ uit en een paar jaar later werd hij nog bekende met het lied ‘Met Romana op de Scooter’. Zijn muziek wordt vooral gedraad op piratenzenders.

Hits

Op de Facebookpagina van Omrop Fryslân is de video 350.000 keer bekeken. Het leverde 8000 likes op. Er is 16.000 keer op gereageerd en het is 2000 keer gedeeld. Gezien het aantal hits op internet is Rinus de best bekeken Friese artiest op dit moment.