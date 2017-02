Teleurstelling bij De Vries: ''Ineens lig ik plat voorover''

“Plat voorover”

Voor haar val reed ze nog eerste. "Ik zit perfect en ben duidelijk sneller. Dan is er ineens een gat dat ik raak en lig ik plat voorover", zegt ze tegen de NOS. Toch had ze nog heel even de hoop op een zege. "Ik zie die boog op me afkomen en dacht: ik glijd ver genoeg door. Maar het was tien meter te kort en dan rijden ze zo langs je heen."

De winst gaat uiteindelijk naar Lisa van der Geest, Anne Tauber uit Oranjewoud werd tweede, voor Ankie IJtsma uit Leeuwarden.

Bij de mannen ging de winst op de Weissenzee naar Crispijn Ariëns uit Wolvega. "Deze is veruit het mooiste, de mooiste van alles." Maar 21 haalden de finish bij de mannen. De omstandigheden waren zwaar.

“Ik wilde mijn naam op die beker”

"Ik ging op het goede moment en dacht: nu moet ik alles of niets. Ik moest aanvallen in de slotfase, want ik wilde mijn naam op die beker hebben. En dat is me gelukt."