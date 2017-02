André Boers over reacties op de film: "Emotioneel gebeuren"

Emotioneel

De trouwfilm beheerst het leven van André Boers die nu in Israël woont. Zijn belangrijkste vraag is om erachter te komen wie de mensen op de film zijn. "Het is een emotioneel gebeuren. Over de oorlog werd thuis niet gesproken. Ik heb veel vragen, met name over mijn familie en welke mensen op de film staan, en hoop door de reacties op antwoorden zodat ik de puzzel stukje voor stukje kan inleggen. Op de film zie je een volle synagoge tijdens de huwelijksdienst, verheugde mensen. En je weet dat zo'n negentig procent daarvan niet is teruggekomen."

30 jaar lang bleef de koffer dicht

Barend Boers en Mimi Dwinger trouwden in 1939. Na de dood van moeder Mimi maakten André en zijn twee zussen in 2008 de koffer open. "Er zaten veel foto's en documenten. Onderop lag een 16mm Kodakfilm. Mijn moeder wist natuurlijk dat die film er was. Maar ze heeft haar hele leven de koffer niet willen openen. Ze was denk ik weggelopen als ze de film had gezien. Daar staan beelden op van haar vader die vermoord is en andere familieleden die zijn vergast. Ik kan me goed voorstellen dat ze daar niet aan herinnerd wilde worden. Elk jaar weer, als ik zei dat de koffer open moest, zei moeder: nee, dit jaar niet. Dat ging dertig jaar lang zo door, de jaren dat ze mijn vader overleefde."

Boodschap

André Boers is blij met de aandacht die de film krijgt. "Het is aan ons kinderen, de tweede generatie, om deze beelden naar buiten te brengen met de boodschap: het kan morgen weer gebeuren, met welke minderheid dan ook in Europa en de wereld."