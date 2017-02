Celstraf voor spaarpotdiefstal in Buitenpost

Ook belde de vrouw voor de inbraak nog naar de woning van het slachtoffer om te controleren of hij echt niet thuis was. De man spaarde elk jaar geld voor een reumabehandeling in het buitenland. In de spaarpot zat op het moment van de diefstal ongeveer 950 euro.

Excuses

De vrouw kreeg later spijt van de diefstal en gaf alles toe. Ze heeft haar excuses aangeboden aan het slachtoffer. De politierechter hield er bovendien rekening mee dat de vrouw erg beïnvloed werd door haar vriend. Die kreeg voor de inbraak zes maanden celstraf. De verzekering heeft het slachtoffer 500 euro uitgekeerd. Het resterende bedrag moeten de verdachten zelf terugbetalen.