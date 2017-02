FNP in Dantumadiel: ''Bestuurders weer gewoon e-mailadres''

De burgemeester en de wethouders van Dantumadiel moeten weer gewoon een e-mailadres krijgen met de naam van de gemeente erin. Dat vindt de FNP in Dantumadiel. Op 1 januari is Dantumadiel ambtelijk gefuseerd met Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. De bestuurders hebben allemaal een nieuw e-mailadres gekregen, dat eindigt op '@ddfk.nl'. De FNP is het daar niet mee eens, omdat Dantumadiel, anders dan de andere drie gemeenten, niet meedoet aan de bestuurlijke fusie.