Vaker dan gemiddeld incidenten met doden van roofvogels

Er zijn in Fryslân vaker dan gemiddeld incidenten met het doden van roofvogels. Dat antwoordt staatsecreatris Martijn van Dam op kamervragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Thieme stelde vragen na de vondst van een doodgeschoten zeearend in een gebied bij Wolvega. Dat gebeurde afgelopen december. Thieme was verbaasd over het incident en vroeg om opheldering aan de staatssecretaris. Ze wilde weten hoe het met het politie-onderzoek is, of er een beloning uitgeloofd kan worden en of zulke incidenten vaker voorkomen.