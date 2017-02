De gemeente Schiermonnikoog houdt een enquête over kinderopvang op het eiland. Afgelopen herfst had de gemeente al een eerste onderzoek gedaan naar voorzieningen voor kinderen. Daaruit bleek dat er vraag is naar een kinderopvang op Schier. Om goed in kaart te kunnen brengen wat de wensen van de ouders zijn, houdt de gemeente nu een enquête. Inwoners kunnen de vragenlijst voor 10 februari invullen.