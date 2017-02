Vrouw krijgt werkstraf voor in billen bijtende hond

Een vrouw van 34 jaar uit Sexbierum is door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 30 uren, omdat een van haar honden een andere vrouw had gebeten. Dat gebeurde in de binnenstad van Harlingen. Ze reed op 6 oktober door de Hoogstraat in Harlingen, toen haar een auto tegmoet kwam. Op die plek is de straat heel smal, maar beide vrouwen waren niet van plan om elkaar ruimte te geven. De vrouw uit Sexbierum stapte uit en liep weg met haar honden.