Berdien Bies is een jonge vrouw met een beperking. Ze heeft een verhaal voor kinderen geschreven over hoe het is om gehandicapt te zjin. Dat verhaal is woensdag gepresenteerd aan groep 5 van de Roerganger in Heerenveen. Burgemeester Van der Zwan heeft eruit voorgelezen. Berdien Bies hoopt dat het verhaal echt als boek zal worden uitgegeven.

Een peer keer per week helpt Berdien Bies meesters en juffen als vrijwilligster bij het begeleiden van schoolkinderen.