Achtbaan in Duinen Zathe staat er al, nu de vergunning nog

Op korte termijn moet nog een vergunning geregeld worden voor de nieuwe achtbaan van attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Die baan is al opgebouwd, maar dat is gedaan zonder bouwvergunning. Die is officieel wel nodig. Volgens de verantwoordelijk wethouder van Ooststellingwerf hebben de eigenaars daar in hun enthousiasme misschien niet genoeg aan gedacht. De eigenaren zeggen dat de achtbaan wel in het bestemmingsplan past.