Drachtster zonder rijbewijs voor zevende keer betrapt

Een inwoner van Drachten is voor de zevende keer in een jaar tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De 35-jarige man werd door de politie rijdend in een auto gezien in zijn woonplaats. Toen hij de politie in de gaten kreeg, reed hij een woonwijk in en parkeerde de auto zomaar op een oprit. De politie heeft de auto daar in beslag genomen, het was inmiddels al de derde keer dat er een auto in beslag genomen werd waar de man in reed. De auto was eigendom van een vrouw, die niet wist dat de man niet mocht rijden.