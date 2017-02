Piet Paulusma: "Winterweer komt terug"

Weerman Piet Paulusma denkt dat er een goede kans is dat het winterweer terugkomt. Zijn verwachting is dat voor een langere periode een hogedrukgebied boven Scandinavië komt te liggen. Daardoor komt na het weekend een oostelijke stroming op gang die voor de aanvoer van koude lucht uit Noordwest-Rusland zorgt. Voor het eerst koelt West-Europa dan flink af, zegt Paulusma. Het gevolg is dat Fryslân in het weekend van 11 en 12 februari en de dagen daarna echt te maken heeft met winterweer.