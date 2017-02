Campagne om koolmonoxidevergiftiging tegen te gaan

De brandweer, GGD en de Nederlandse Brandwonen Stichting beginnen woensdag een landelijke campagne om te waarschuwen voor de gevaren van koolmonoxide. Landelijke cijfers laten een opmerkelijke stijging van deze vergiftiging zien. Dat heeft er ook mee te maken dat er meer bekend is over de vergiftiging met koolmonoxide. Het grootste gevaar is dat je koolmonoxide niet kunt ruiken en zien. De vergiftiging komt voor in huizen, caravans, boten en zelfgebouwde hokken en het kan ook gebeuren met een nieuwe cv-installatie.