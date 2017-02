Tet Rozendal schrijft Groot Fries Dictee 2017

Eer

"Het is een hele eer," zegt Tet Rozendal. "Ik schrijf mijn eigen voorstelling en liedjes al en kollums, en wil mij meer toeleggen op het schrijven. Dus ik hoefde niet lang na te denken toen ik gevraagd werd. Ik zei direct dat ik het wel wilde schrijven, maar dat iemand het nog wel moet nakijken of het wel volledig Fries is.'' Ze weet nog niet waar ze over zal schrijven, maar vindt het belangrijk dat veel mensen haar er wel in terug kunnen vinden. ''En natyyrlijk wil ik er wel een uitdaging van maken voor de dicteeschrijvers.''

#diktee2017

De Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden is opnieuw de arena waar de dicteeschrijver tegen elkaar strijden. Karen Bies, presentatrice bij Omrop Fryslân, zal de dicteetekst voorlezen. Meepraten over het dictee of over de uitzending kan op de social media via #diktee2017. De organisatie van het dictee is in handen van de Afûk, Cedin Expertisecentrum Meertaligheid, de Fryske Akademy, provincie Fryslân en Omrop Fryslân.