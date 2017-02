Crispijn Ariëns wint slitaazjeslach op Weissensee

Crispijn Ariëns heeft op de Weissensee de alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer gewonnen. In de finale van de laatste ronde van 25 kilometer ging de Brabander, die al jaren in Wolvega woont, er vandoor. Tweede werd zijn ploeggenoot Frank Vreugdenhil uit Eldersloo op een halve minuut. Beide mannen zitten in de ploeg van oud-winnaar Peter de Vries (winst in 1996 en 1998).

Derde man werd Erwin Mesu, de winnaar van vorig jaar. In de slijtageslag in Oostenrijk kwamen ook daarna de schaatsers een voor een over de finish.