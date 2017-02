Politie zoekt verdachten inbraak pompstation Oldeberkoop

Sinjalemint fan de dieders: blanke man mei in swarte jas mei wite banen, swarte cap, donkere sjaal foar de mûle en noas, wite moffen, wite sokken oer in donkere broek en sportskuon mei wite soallen, blanke man mei in griene jas mei kapusjon mei in blauwe binnenkant, swarte mûtse, donkere broek en swarte moffen, blanke man mei in swarte jas, swarte broek, swarte mûtse, sjaal foar it gesicht, swarte moffen en swarte Nike-sportskuon mei wite soallen. De bylden fan de oerfal.