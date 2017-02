Schutter Fennenplein bij politie bekend

De politie Leeuwarden denkt te weten wie de verdachte is van de schietpartij op het Fennenplein van dinsdagavond. De man is nog altijd niet gevonden. De politie heeft dezelfde avond wel een 32-jarige vrouw aangehouden, nadat ze leden van een arrestatieteam beledigd had.

Het arrestatieteam deed een inval in de woning van de verdachte, maar hij werd niet aangetroffen. De man schoot op het Fennenplein in de lucht en vluchtte. Het plein werd afgezet voor onderzoek. Er is volgens de politie een huls gevonden.