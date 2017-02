Schade omdat vrij uitloopei als scharrelei wordt verkocht

Volgens deskundigen scheelt dit een doorsnee kippenboer zomaar 20 procent in de opbrengst. Voor een wat groter bedrijf gaat het dan zomaar om een paar duizend euro per week. De consumenten gaan dit ook merken. Er liggen nu nog wel vrije uitloopeieren in de winkels, maar dat aanbod zal in de loop van deze maand steeds kleiner worden.

Vogelgriep

Huitema heeft dinsdag aan landbouwcommissaris Phil Hogan gevraagd om zo gauw mogelijk met een oplossing te komen voor het probleem, maar Hogan kwam tot frustratie van Huitema niet met concrete toezeggingen. Huitema sprak met Hogan bij een extra overleg over de vogelgriepkwestie op verzoek van sommige landbouwspecialisten in het Europese Parlement. Dat overleg was achter gesloten deuren. Huitema waarschuwde al in december voor het risico van de 12-wekentermijn in parlementaire vragen aan Hogan, maar die heeft daar tot nu toe nog geen antwoord op gegeven. Huitema vindt nu dat Hogan zich verschuilt achter 'juridische regeltjes' en is teleurgesteld in de formele opstelling van de Ierse landbouwcommissaris.

Regels

Voor de sector is het van groot belang dat de regels gauw worden aangepast, vindt Huitema, want anders is het voor kippenboeren ook niet meer aantrekkelijk om te investeren in het produceren van vrije uitloopeieren.