Internationale belangstelling voor Joodse trouwfilm

Dat verhaal komt nu via JTA bij media over de hele wereld terecht. Vooral in Israel heeft de trouwfilm veel belangstelling gekregen.

Voor André Boers, een van de drie kinderen van Barend en Mimi, heeft de film een persoonlijke betekenis. Hij laat vanuit Israel weten dat hij persoonlijk is geraakt door de film. "Na zoveel jaar zie ik beelden van familieleden vlak voordat ze zijn vermoord door de nazi's", zegt Boers. Ook bij het Fries Film Archief komen reacties binnen van mensen die meer weten over de trouwfilm of zelfs mensen herkennen.