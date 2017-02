De politie in Nijemirdum is op zoek naar de bestuurder van een bromfiets die dinsdag na een gevaarlijke achtervolging kon ontkomen. Agenten zagen de bromfietser tegen vijf uur gevaarlijk rijden op de Hege Bouwen. De agenten gingen achter de bromfietser aan, maar die kon via een bospad ontkomen. De politie vraagt getuigen om zich te melden.