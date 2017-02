Auto op het spoor door geplofte airbag

Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Hurdegaryp heeft woensdagochtend een paar uur stilgelegd, omdat er op de Oostergoweg in Leeuwarden een auto op het spoor stond. Het ging om een Duitse auto, die dichtbij het spoor tegen een hek botste. Daardoor werd de airbag opgeblazen en kwam de auto op het spoor. Waarschijnlijk had de bestuurder gedronken. Toen de auto van het spoor was gehaald, konden de treinen weer rijden omdat de rails en spoorbomen geen schade hadden. In de tussentijd werden reizigers met bussen vervoerd.