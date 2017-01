"Maatregelen om de grutto te behouden zijn niet efficiënt"

Het werk van agrarische natuurverenigingen zoals It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer om de grutto als weidevogel te behouden, helpt wel, maar niet genoeg. In een nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen worden de inspanningen nog niet efficiënt genoemd. Ook in gebieden met maatregelen worden te weinig jonge vogels groot om de soort er bovenop te helpen. En dat geldt al helemaal voor weilanden waar de boeren geen speciale maatregelen getroffen hebben voor weidevogels.