PvdA Leeuwarden stelt vragen over inburgeringscursussen

De PvdA-fractie in de gemeente Leeuwarden wil van de gemeente weten hoe de inburgeringscursussen geregeld zijn. De partij maakt zich daar zorgen over, doordat de kwaliteit van zulke cursussen sterk in twijfel werd getrokken in landelijke berichtgeving.

Nieuwe Nederlanders zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een goede cursusaanbieder. Dat is een moeilijke opgave, omdat ze nog niet thuis zijn met de Nederlandse taal of in de Nederlandse cultuur, zegt de partij.