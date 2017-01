Verdachten overval coffeeshop Wolvega langer vast

Tankstation

De politie had eerst geen enkel spoor van de overvallers, tot begin vorig jaar na een overval op een tankstation in Heerenveen. Hierbij werden drie mannen opgepakt. DNA-materiaal dat bij de overval werd gevonden, kwam overeen met het DNA van de 41-jarige vriend. Hij werd in december tot anderhalf jaar cel veroordeeld.

Eén bekentenis

Door die verdachte en meldingen by Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de drie Hagenezen op het spoor. De 29-jarige verdachte heeft intussen bekend. Zijn oom, de vijftig-jarige verdachte, zegt dat hij niets met de overval te maken heeft. De 22-jarige verdachte zou de chauffeur van de vluchtauto zijn geweest. Hij had dezelfde rol bij de overval in Heerenveen, maar werd daarvan inmiddels vrijgesproken.

Consternatie

De rechter heeft de aanvragen van de raadsheren van de verdachten om de mannen vrij te laten afgewezen. Dat werd onder andere gedaan omdat de zaak veel consternatie heeft veroorzaakt. Het is de bedoeling dat de zaak half maart wordt afgehandeld.