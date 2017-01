Mogelijk is er met een vuurwapen geschoten op het Fennenplein in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. De politie heeft het plein afgezet voor onderzoek. Volgens de eerste berichten zou er in de lucht geschoten zijn.

De politie kon na het sporen-onderzoek eigenlijk nog geen duidelijkheid geven over de mogelijke schietpartij. Er zijn geen meldingen van gewonden of schade.