Samenvatting vrouwenvoetbal voortaan te zien bij de NOS

"2017 it jier foar frouljusfuotbal"

Minke Booij, manager van het vrouwenvoetbal, van de KNVB is blij met de zendtijd: "Wekelijks samenvattingen van de wedstrijden op televisie draagt eraan bij dat steeds meer mensen betrokken raken bij vrouwenvoetbal. Dat is goed voor de herkenbaarheid en de verdere ontwikkeling van de sport. Met het EK voor vrouwen in eigen land voor de boeg, wordt 2017 het jaar van het vrouwenvoetbal."

Meer toeschouwers

De eredivisie voor vrouwen, die dit seizoen uit acht teams bestaat, zit in de lift. Het aantal mensen dat naar een wedstrijd ging, lag vorig jaar al 52% hoger dan twee jaar geleden, toen de BeNe League nog bestond. Daarbij is de competitie dit seizoen enorm spannend door de invoering van play-off-wedstrijden. Ook het EK voetbal voor vrouwen dat deze zomer in Nederland gehouden wordt, helpt mee om de sport populairder te maken.