Minister neemt nog voor verkiezingen besluit over Westgat

Minister Melanie Schultz van Haegen neemt nog voor de verkiezingen op 15 maart een besluit over het wel of niet uitbaggeren van het Westgat. Dit is de vaargeul van Lauwersoog naar de Noordzee. De minister heeft dat aan het provinciebestuur van Groningen laten weten, schrijft RTV Noord.

De vaargeul is dichtgeslibt waardoor de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog gevaar loopt. Als het Westgat wordt uitgebaggerd, dan komen de vissers uit Urk weer naar Lauwersoog. Dat hebben ze beloofd.