Provincie investeert in zonnepanelen op eigen gebouwen

De provincie Fryslân zal de komende tijd drie ton investeren in het plaatsen van zonnepanele op provinciale gebouwen. De panelen komen op het baggerdepot in Dronryp, het Wadden Center op de Afsluitdijk, Steunpunt Twellinga en op it dak fan de Taalekspo yn Ljouwert. Met de zonnepanelen kan een vermogen van meer dan 111.000 kWh in het jaar worden opgewekt. Dat zal volgens Gedeputeerde Staten helpen om de provincie onafhankelijker te maken van fossiele brandstoffen.