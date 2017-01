Video: Wat is de toekomst voor zoeken naar kievitseieren?

De strijd om het vinden van het eerste kievitsei blijft wel. De vogelwachten willen in elke gemeente een eerste kievitsei zoeken (en vinden). Ze gaan alleen in hun eigen gemeente het veld in. De ceremonies voor het vinden van het eerste kievitsei zijn voortaan bescheiden en buiten het veld.

In Fryslân Hjoed spreken Rendert Algra (Bond van Friese Vogelwachten), Harm Niesen (Faunabescherming) en Dicky Jonker (Vogelwacht Grou).

Faunabescherming: Het eerste ei van provincie is geen probleem

Harm Niesen van Faunabescherming is tegen het zoeken van kievitseieren. Het alternatieve plan van het BFVW is in strijd met de wet, zegt hij. De Raad van Staten heeft namelijk bepaald dat kievitseieren helemaal niet meer is toegestaan. De Faunabescherming vindt het geen probleem als het wel gebeurd, als het dan maar bij het eerste ei van Fryslân blijft. Als er in elke gemeente in het veld gezocht wordt, zorgt dat voor een grote verstoring. De Faunabescherming kan het plan van het BFVW niet aan de rechter voorleggen, want er is geen ontheffing aangevraagd. De organisatie kan wel aan de provincie vragen of ze het verbod voor het zoeken van kievitseieren willen handhaven, of anders een oproep aan de burgemeesters doen om geen eerste kievitseieren meer in ontvangst te nemen.

"Het is een wedstrijd geworden"

Dicky Jonker van de vogelwacht in Grou ziet geen heil in het alternatieve plan van het BFWV. "Het draait niet meer om het zoeken naar kievitseieren. Het is een wedstrijd geworden.". Hij pleit ervoor om helemaal op te houden met het zoeken naar kievitseieren en in te zetten op het nestbescherming.

"Zonder zoeken, vind je ook geen nesten"

"Als je het veld niet in gaat om te zoeken naar kievitseieren, dan vind je ook geen nesten. Dan is nestbescherming ook niet mogelijk", reageert BFVW-voorzitter Rendert Algra. "Nestbescherming is de basis. Dat kun je oefenen door met een wedstrijdelement het veld in te gaan."