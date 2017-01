VIDEO: Bij boer Jaring mogen de koeien kiezen

Binnen of buiten? Bij boer Jaring Brunia mogen de koeien het zelf bepalen. In de politiek gaan er stemmen op om boeren te verplichten in de zomerperiode koeien in de wei te laten lopen. Drie partijen willen dat die verplichting er ook daadwerkelijk komt. Maar lang niet iedereen is het daarmee eens. Volgens Janita ten Berge van boerenbelangenorganisatie LTO Noord is het de koe om het even, of ze nu in de stal of in de wei verblijft.