Baard wurdt op 1 april overspoeld met 'baardmannen'

Het idee komt van The Dutch Beard and Moustache Association. De mannen komen niet alleen uit Fryslân, maar ook over de Afsluitdijk en nog verder weg. Op het programma staat onder andere lekker eten, zoals spareribs, een kaatswedstrijd en er wordt een groepsfoto gemaakt. Baardmannen kunnen zich opgeven via The Dutch Beard and Moustache Association.