Zeehond met ingegroeid net is succesvol geopereerd

"Mijn hart brak, het was zo zielig" vertelt Paulus Brouwer over de zeehond die hij onlangs op Ameland heeft gered. "Het beest had ik al een paar dagen zien liggen bij Paal 24. Eerst dacht ik dat 'ie wel weer in zee zou gaan bij hoog water, maar toen het beest er nog steeds lag, ben ik met mijn neef Paul Metz gaan kijken. Hij bleek helemaal verstrikt in netten, het touw was zelfs in de huid gegroeid. We konden het arme beest echter niet benaderen, hij was des duivels. En geloof me, een beet van een zeehond voel je de rest van je leven."