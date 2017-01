Politie Franeker houdt jongeren aan voor vernieling auto's

De politie in Franeker heeft de afgelopen weken tien jongeren uit de stad aangehouden voor het vernielen van auto's. In de nacht van 7 op 8 januari zijn negen auto's in de Professorenbuert vernield. Een getuige bracht de politie op het spoor van de verdachten. De jongeren, in de leeftijd van 14 tot 19 jaar, hebben allemaal een verklaring afgelegd. Ze gaven aan dat se voorafgaand aan de vernielingen alcohol hadden dronken.