SC Heerenveen huurt voor de rest van het seizoen de 18-jarige verdediger Wout Faes van Anderlecht. Heerenveen zocht naar versterking in de defensie. Wout Faes geldt als een van de grootste talenten van België. Hij kan op links en rechts spelen. Faes is ook international, hij kwam al in actie voor België onder de 15, 17, 18 en 19.