Eis van twee jaar cel tegen brandstichter in azc Balk

Tegen een Syrische vluchteling is dinsdag twee jaar celstraf geëist vanwege brandstichting in het azc in Balk. De 40-jarige man zou in oktober een deken in brand hebben gestoken. Volgens zijn advocaat deed hij dat uit frustratie, omdat hij vond dat hij werd genegeerd door de leiding van het centrum. Hij zou na zijn daad zelf het vuur hebben geblust, omdat hij inzag dat hij te ver was gegaan. De reclassering pleit voor een werkstraf, maar volgens de officier van justitie is dat niet passend gezien de ernst van wat de man heeft gedaan.