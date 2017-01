Schaapherder Sam Westra heeft vertrouwen in kort geding

Schaapherder Sam Westra heeft vertrouwen in het korte geding dat hij aangespannen heeft tegen de gemeente Leeuwarden. Het korte geding dient woensdagmorgen bij de rechtbank in Leeuwarden. Westra had bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het besluit dat er een nieuwe schaapherder komt in het Groene Stergebied in Leeuwarden.