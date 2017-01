Douwe de Vries: "Het ijs is goed in Gangneung"

De meeste Friese schaatsers die vanaf komende donderdag meedoen aan de wereldkampioenschappen schaatsen per afstand zijn op maandag naar Zuid-Korea gereisd. Sven Kramer kreeg er een groots onthaal. Vandaag heeft de ploeg voor de eerste keer getraind op het ijs waarop in 2018 de Olympische spelen zullen worden gehouden. De gehele ploeg is zo vroeg in Zuid-Korea om te wennen aan het tijdsverschil van acht uren met Nederland. Douwe de Vries is een van die schaatsers. Wij haalden hem bij de eettafel vandaan.