In verzorgingshuis Martenahiem in Tzum is dinsdagmorgen het vernieuwde winkeltje geopend met een breed assortiment voor jong en oud. Jetske en Siebe Tolsma van Winsum hebben het winkeltje overgenomen. Niet om hoge winsten te behalen, want dat gebeurt niet, maar om wat te betekenen voor het dorp. ''Samen moeten wij de tijd doorkomen'' is haar credo.